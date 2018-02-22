كيف تخفف القراءة من الشعور بالاكتئاب؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

يقول العديد من المولعين بالقراءة، إن الكتب تعد بلسماً شافياُ لعقولهم، ويبدو أن العلماء والباحثين، يتفقون مع هذا الرأي، من خلال العديد من الدراسات، التي تشير إلى أن القراءة يمكن أن تساعد على علاج الاكتئاب.

وفي حين أن القراءة ليست علاجاً بحد ذاتها، إلا أن الخبراء يعتقدون أنها فعالة، وتقلل من الاعتماد على مضادات الاكتئاب في بعض الحالات، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتضاعف الاعتماد على الأدوية المضادة للاكتئاب على مدى العقد الماضي، مما أثار المخاوف، بأن الأطباء باتوا يصفون هذا النوع من الأدوية بحرية، دون النظر في العلاجات البديلة.

وأظهرت العديد من العلاجات البديلة فعالية القراءة في علاج الاكتئاب، وفي دراسة أجراها فريق من جامعة جرونينجن الهولندية، وجد الباحثون، أن القراءة تعزز مزاج المتقاعدين.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، نشر باحثون من جامعة تورنتو في إيطاليا، تحليلاً لعشر دراسات عن هذا النوع من العلاجات، وأظهر المشاركون في 6 دراسات على الأقل، تحسناً كبيراً في علاج الاكتئاب، بعد المشاركة في دورات العلاج بالقراءة.



اقرا ايضا

توريث سرطان المبيض ليس حكرا على الأمهات