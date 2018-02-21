لو تعانين من النسيان.. الركض يعزز قوة الذاكرة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الركض يعزز قوة الذاكرة عن طريق تعزيز إشارات الأعصاب في الدماغ، وأشار الباحثون إلى أن الجري صباحاً وخاصة في المنتزهات يعزز الروابط بين نقاط الاشتباك العصبي مع مرور الوقت وبالتالي تعزيز قوة الذاكرة وتقليل التوتر المزمن.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أنه من المعروف أن ممارسة الرياضة منذ فترة طويلة تساعد في مكافحة الإجهاد، ولكن الدراسة الجديدة أكدت أنها يمكن أن تساعد أيضا في مكافحة النسيان، ووجد الباحثون من جامعة برنجهام أن الركض يساعد على الحماية ضد الآثار السلبية لإجهاد منطقة "الحصين" وهو الجزء المسئول عن التعلم والذاكرة فى الدماغ.

وقال الدكتور "جيف إدواردز"، الباحث الرئيسي في الدراسة: " إنه يمكننا مكافحة التأثيرات السلبية للإجهاد على أدمغتنا من خلال الخروج والجرى فقط"، وأشار الباحثون إلى أن الجرى صباحاً وخاصة فى المنتزهات يعزز الروابط بين نقاط الاشتباك العصبى مع مرور الوقت وبالتالى تعزيز قوة الذاكرة وتقليل التوتر المزمن، وأضاف الباحثون أن الجرى يعزز صحة الدورة الدموية وبالتالى يقلل فرص الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية وأيضاً الزهايمر.

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