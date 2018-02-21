المرأة قادرة على مواجهة أزمات تؤدي إلى الوفاة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت آخر الدراسات والابحاث الطبية أن النساء أكثر قدرة على التحمل من الرجال، اذ قام فريق من الباحثين الأمريكيين، بدراسة أسباب وفاة الشعوب عند مختلف الأزمات، التي تعرضوا لها خلال 250 عاما الماضية، ومنها المجاعة والعبودية في القرن الـ19.



وأوضحت الدراسة أن المرأة تفوقت على الرجل في مواجهة هذه الأزمات التي تسبب الوفاة، وأرجعت الدراسة السبب وراء تفوق المرأة وقدرتها على التحمل والمواجهة إلى عوامل بيولوجية وهرمونية.



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