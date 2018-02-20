عصبية الآباء يمكن أن تؤدي بالأبناء إلى هذا المرض؟

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)



كشفت دراسة حديثة، أن الآباء الذين يعتادون على العصبية في حياتهم، معرضون أكثر لإنجاب أطفال يعانون من اضطرابات عقلية، تصرفات كثيرة يقوم بها ابناؤنا قد لا نجد سببا لها وقد لا نقف عندها لنفهمها..قد يثور الطفل ويغضب ويحطم كل شيء امامه وقد يميل الى العزلة مع خوف مستمر من الآخر..كلها اعراض قد نلاحظها وقد لا نعيها اهتماما. ولكن ليس ذلك بعد اليوم، دراسة حديثة اثبت من



خلال تجارب مخبرية أن الآباء الذين يعتادون على العصبية في حياتهم، معرضون أكثر لإنجاب أطفال يعانون من اضطرابات عقلية، مثل التوحد والفصام، صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلت عن البروفسور من جامعة ميريلاند، بالولايات المتحدة تراسي بيل، قوله انه حتى التحديات البيئية الخفيفة، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة الذرية في المستقبل .

وتوقع الطبيب المختص أن يكون التعرف على مخاطر المرض التي قد تتعرض لها ذريته من خلال معرفة المزيد عن العوامل التي يتعرض لها الأب، ووجدت الدراسة ان الضغط العصبي يغير من الحمض النووي للحيوانات المنوية؛ ويؤدي إلى تغييرات في كيفية تطور الدماغ لدى الطفل، الذي لم يولد بعد، مما يرتبط بأمراض خطيرة مثل: التوحد والاضطرابات النفسية والإكتئاب".

وأشارت الدراسة إلى أن التجارب التي أجريت على الفئران تنطبق على البشر، حيث وجد العلماء أن فترات الضغط الطفيفة أثرت في تغيير الحمض النووي، في الحيوانات المنوية، يشار الى ان دراسة سابقة، ربطت وللمرة الأولى بين البيئة التي ينشأ فيها المرء وجيناته الوراثية من ناحية، ومخاطر إصابته بالاكتئاب الشديد من ناحية أخرى.



وأفادت تقارير للمعهد القومي للصحة النفسية بالولايات المتحدة في 2015، بأن نحو 7 في المائة من إجمالي البالغين في الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 16.1 مليون فرد ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، عانوا من حلقة واحدة على الأقل من الاكتئاب الشديد في 2016. ويرتبط هذا الاضطراب النفسي بمشكلات كبيرة في العمل أو الدراسة أو الصحة، وتعاطي المخدرات وزيادة خطر الانتحار..



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