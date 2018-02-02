دراسة: فيتامين D بديل يرمم خلايا القلب التالفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قال علماءُ إن فيتنامين D "بديل رخيص" عن الدواء، بعد ان اكتشفوا أنه يرمم التلف الذي يصيب القلب بسبب مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويوفرُ وِقاية من هذين المرضَين..

واضاف العلماء أنهُ يخفف الجهد الداخلي في نظام القلب والأوعية الدموية، الأمر الذي يمكن أن يقي من النوبات القلبية.

وقال الدكتور تاديوش مالينسكي رئيس فريق العلماء من جامعة اوهايو الاميركية انه ليست هناك طرق كثيرة ، إن وجدت اصلا ، يمكن استخدامها لترميم خلايا القلب والأوعية التالفة ولكن "فيتامين دي يستطيع ان يفعل ذلك".

واضاف مالينسكي "ان هذا حل رخيص لتصليح نظام القلب والأوعية الدموية. ولا يتعين أن نطور دواء جديداً لأنه اصلا موجود لدينا".

ويشكل مرض القلب وهو أي اضطراب في عمل القلب أو الأوعية الدموية ، السبب الأول للوفاة بين البالغين في بعض البلدان.

واشار الدكتور مالينسكي الى ان فيتامين دي يرتبط عادة بالعظام ولكن الأطباء لاحظوا في السنوات الأخيرة ان لدى الكثير من مرضى النوبات القلبية نقصاً في فيتنامين دي. وأوضح ان هذا لا يعني ان النقص هو سبب النوبة ولكنه يزيد خطر حدوثها.

ويعتقد الباحثون ان فيتامين دي قادر على ترميم التلف في انواع اخرى من الخلايا مثل خلايا الدماغ بعد الجلطة.

يُعرف فيتامين دي بأسم فيتامين اشعة الشمس لأنه يُنتج في البَشَرة اثناء تعرضها لضوء الشمس.

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