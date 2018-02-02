دارة الأغذية والعقاقير الامريكية: مراجعة الدراسات الحيوانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اثار قرار من ادارة الغذاء والدواء الامريكية باغلاق دراسة ادمان النيكوتين نقاشا حول ما يحمله المستقبل للبحث الطبي على الحيوانات.

واختتمت الوكالة الدراسة بعد وفاة أربعة قرود من نوع السنجاب المشاركة في البحث. وقد تم تعليق الدراسة التي تهدف إلى التحقيق في الدور الذي تلعبه مستويات مختلفة من النيكوتين في بداية إدمان النيكوتين لدى المراهقين والشباب ووضعت شروطا لتحديد سلامة ورفاهية الحيوانات المعنية.

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وقال المفتش الدكتور سكوت جوتليب فى بيان صدر الاسبوع الماضى انه سيتم وضع الحيوانات ال 26 المتبقية فى منزل دائم للحرم وتعمل ادارة الاغذية والعقاقير على اقامة مجلس رعاية الحيوان للاشراف على جميع البحوث الحيوانية تحت رعاية الوكالة.

وفي حين احتفل نشطاء حقوق الحيوان بهذه الخطوة، أثار بعض العلماء قلقهم بشأن سبب اتخاذ القرار - وما يمكن أن يعنيه لمستقبل البحوث الطبية.

وقد استخدم البشر الحيوانات كنماذج في البحوث منذ الأيام الأولى للعلوم الطبية. ولكن في السنوات الأخيرة، ناقش الناشطون والعلماء ما إذا كان الدور الذي تلعبه الحيوانات في بعض الدراسات يجب أن يستمر.

وفي أعقاب القرار الأخير الصادر عن إدارة الأغذية والعقاقير، سيستمر هذا النقاش.

في عام 2014، انتقل المركز الوطني للأبحاث السموم لدراسة الآثار السلوكية والبيولوجية للنيكوتين في القردة السنجاب وفهم أفضل كيف أن مستويات خفض النيكوتين تؤثر عليها.

وبعد التعرف على هذه الدراسة، قام مشروع النفايات البيضاء، وهو مجموعة للدعوة تعمل على وقف التجارب الحيوانية الممولة من دافعي الضرائب، بتقديم طلب قانون حرية المعلومات للحصول على وثائق ومواد إضافية تتعلق بالدراسة. وادعت المجموعة أن الرد الذي تلقته لم يمتثل لطلبها، وفي آب / أغسطس، رفعت دعوى ضد إدارة الأغذية والعقاقير.

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