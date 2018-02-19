ما هي أبرز مشاكل البشرة في فصل الصيف؟.. إليك الحل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)

ينتظر كثيرون أيامَ فصلِ الصيفِ المشمسة بفارغِ الصبر.. ولكن، ليسَ البشرُ وحدَهم الذينَ يترقبونَ هذهِ الأيام، إذ أن البكتيريا والميكروبات التي تسببُ الأمراض، تزدهرُ في فصلِ الصيفِ أيضاً، ما قد يجعلهُ موسم الأمراض المثالي ، فمعَ حلولِ فصل الصيف تبدأ مشكلاتٌ عدة بسببِ التعرضِ لأشعةِ الشمس تؤثرُ على الجلدِ والبشرة بشكلٍ خطير، وبالتحديدِ للأشخاصِ الذينَ يتعرضونَ لأشعةِ الشمسِ لفتراتٍ طويلة..ارتفاعُ درجاتِ الحرارة وتمدّدُ الجلدِ طبيعياً قد يعرض جسمَ الانسان الى زيادةِ التعرق، وبعض الاضطرابات كظهورِ تبقعاتٍ جلدية أو تشققٍ أو جفاف.. وقائمة لا تُعد ولا تحصى من المشاكلِ الجلدية...وبالتالي من الضروري اتباعُ خطواتٍ معينة للاعتناءِ بالجلد، ولرعايةِ البشرة في سبيلِ المحافظة على نضارتها وصحتها

فكيفَ نحمي بشرتنا من أشعةِ الشمس القاسية ؟ وهل هناكَ خطوات استباقية لمنعِ حدوثِ هذهِ المشاكل ؟

الدكتورة ناهد قاسم قالت خلال برنامج اليوم على قناة الان ان الناس الذين يتعرضون للشمس بسبب طبيعة عملهم عليهم استعمال مساحيق الحماية ضد اشعة الشمس

اما الذين يتعرضون للشمس للترفيه عليهم اختيار الوقت المناسب بعد شروق الشمس او قبل غروبها بقليل.

ونوهت الدكتورة الى ضرورة ترطيب البشرة خلال الصيف كونها تمنع الالتهابات والبقع الجلدية كما شددت على ضرورة اللباس القطني والاكمام الطويلة في المناطق شديدة الحرارة

ويمكن وقاية انفسنا خلال فصل الصيف بالطرق التالية :

1- مضاعفة الحماية من اضرار الشمس

2- تناول الفيتامينات

3 - تكرار وضع واقي الشمس

4 -الاستعمال الصحيح لواقي الشمس

5 -ارتداء الملابس المناسبة للحماية من الشمس



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