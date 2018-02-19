طرق جديدة لعلاج تصلب الشرايين عبر تحفيز الجين MEXIS

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر الكوليسترول الزائد مسببا رئيسيا لمرض تصلب الشرايين في القلب والدماغ، والعامل الأكثر انتشارا بين مسببات الوفيات في العالم.

ويؤكد علماء جامعة كاليفورنيا الأمريكية في مقال نشروه في مجلة Nature Medicine الطبية أنهم وجدوا طريقة تجبر الأوعية الدموية على التخلص من الكوليسترول الزائد الذي يضر بها.

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وخلص فريق العلماء إلى أن التأثير في مورثة MeXis يمكن أن يساعد في تنظيف الشرايين بوتائر سريعة من لويحات الكوليسترول التي بسبب تراكمها تؤدي إلى تصلب الشرايين الذي يتطور لاحقا إلى أمراض في القلب واضطرابات مختلفة في وظائف الدماغ.

وأكد العلماء أن الوظيفة البيولوجية لـMeXis تكمن في إفراز حمض lncRNA الذي يلعب الدور الأساسي في إخراج الكوليسترول من جدران الأوعية الدموية.

وبينت نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية أن ضعف نشاط هذا الجين عند بعض الفئران، تسبب في تراكم الكوليسترول في شرايينها، وعندما حفزوا نشاط الجين بدأ الكوليسترول يخرج بسرعة منها.

وسوف يبدأ العلماء باختبار عدة طرق تساعد في تحفيز نشاط الجين MeXis لأنهم يعتقدون بأن الطب يمكن أن يتوصل إلى طرق مبدئية جديدة لعلاج تصلب الشرايين من خلال عملية تعديل الجينات.

اشارة الى ان تصلب الشرايين يؤدي إلى جلطة دماغية واحتشاء عضلة القلب وأمراض قلبية مختلفة، بالاضافة الى أرق وطنين في الأذن وضعف وخمول وتعرق وارتفاع في ضغط الدم والتهيج والاكتئاب هم من اشكال بعض الاضطرابات التي قد تظهر.

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