حالات الإصابة بالكوليرا في مالاوي تتجاوز 500 حالة ووفاة 8

أخبار الآن | مالاوي - (رويترز)

قالت وزارة الصحة في مالاوي يوم الاثنين إن حالات الإصابة بالكوليرا زادت إلى ثلاثة أمثالها وتوفي أربعة أشخاص آخرين بعد شهر من تصور أن المرض الذي انتقل من زيمبابوي قد جرى احتواؤه.

وقال جوشوا مالانجو المتحدث باسم وزارة الصحة إن عدد الحالات زاد إلى 527 من 157 في يناير كانون الثاني وزاد عدد الوفيات إلى مثليه من أربعة إلى ثمانية.

وقال مالانجو إن حالات جديدة مستمرة في الظهور في مناطق في وسط وشمال مالاوي منها العاصمة الإدارية ليلونجوي حيث ظهرت عشر حالات جديدة في مطلع الأسبوع.

وأضاف ”يرجع ذلك بالأساس إلى شرب مياه من مصادر ضحلة ملوثة. كثفنا رش الكلور في مراكز العدوى المحددة“.

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