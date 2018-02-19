الحكومة الأردنية توقف تحويل مرضى السرطان لمركز علاج مجاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في الاردن .. أكد مركز الحسين للسرطان أنه لم يكن طرفا ولا صاحب رأي في القرار الذي اتخذته الحكومة الأردنية بعدم تحويل فئة كبيرة من مرضى السرطان إلى المركز.

ودعا المركز في بيان صحفي الجهات المعنية للتراجع عن هذا القرار والتعاون فورا للوصول إلى حل جذري وايجاد آلية مستدامة لتغطية علاج مرضى السرطان.

وأضاف ان مؤسسة الحسين للسرطان اتخذت على عاتقها عبر السنين مهمة إنسانية بالمساهمة بعلاج مرضى السرطان الأقل حظا من خلال تغطية تكاليف علاج الآلاف منهم عن طريق إنشاء صناديق الخير، علما أن ريع هذه الصناديق لا يغطي إلا نسبة ضئيلة من تكاليف علاج السرطان المكلف.

واكد البيان ان مركز الحسين للسرطان هو المركز الأول والوحيد في المنطقة الذي يقدم أحدث رعاية شمولية وسيواصل معالجة مرضاه حسب المعايير العالمية ملتزما برسالته، ومهمته الإنسانية، والغاية التي أنشئ وطُوّر من أجلها وان هدفه واحد وهو مريض السرطان وإعطاؤه فرصة حقيقية للشفاء.

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