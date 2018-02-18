أفضل الحميات الغذائية التي يجب ان نركز عليها عام 2018

أخبار الان | دبي - الامارات العربية المتحدة

يراودُ الجميع حلم الوصول إلى الجسم المثالي والقوام الرشيق الجذاب! ولكن في بعضِ الأحيان يطولُ زمنُ تحقيقِ هذا الحلم وتمرُ الأيامُ والشهور مع اتباعِ أنظمةِ رجيمٍ صارمة وقاسية قد تكونُ دون جدوى أو ربما تُحدثُ انخفاضا بسيطا في الوزن ثم سرعانَ ما يعودُ الجسمُ إلى وزنهِ السابق كثيرةٌ هي الحميات التي أصبحنا نراها و نسمعُ عنها كلَ يوم ..وعندَ اتخاذِ القرار ببدءِ نظامٍ غذائي جدید من أجلِ خسارةِ الوزن الزائد.. نسألُ أنفسنا: أيً من الحمیاتِ الغذائیة ھي الأنسبُ لجسمنا وأكثرُ فائدةً من غیرھا ؟

الحمية الغذائية للفرد هي كل مايستهلكه عادة من مأكل أو مشرب. فإتباع حمية غذائية تكون للمحاولة للوصول إلى وزن معين أو المحافظة عليه. وهنالك عوامل متنوعة تؤثر على اختيارات الناس للحمية الغذائية وتشمل معتقدات أخلاقية ودينيه أو حاجات طبية أو الرغبة في ضبط الوزن.

7 حميات غذائية خطيرة تجنّبوا اتباعها

ولا تعتبر كل الحميات الغذائية صحية. فالبعض يتبع الحميات الغذائية الغير صحية من خلال العادة وليس من خلال اختيار انواع لأكل الاطعمة الغير صحية. ويشار إلى هذه العادات الغذائية بـ"الاطعمة بدون قيمة غذائية" أو بـ "الحمية الغذائية الغربية". ويشير بعض الأطباء أن بعض الحميات الغذائية تسبب مشاكل صحية خطيرة وفوائدها قليلة على المدى الطويل.

الرغبة في خسارة الوزن هي حافز مشترك يدفع لتغيير العادات الغذائية وايضاً الرغبة على المحافظة على الوزن. ويعتبر البعض الكثير من الحميات الغذائية التي تهدف لخسارة الوزن أنها تحمل درجات متفاوته من المخاطر الصحية وبعضها لاتكون فعالة على نطاق واسع. وهذا صحيح خصوصاً في الحميات السيئة والمبتدعة..



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