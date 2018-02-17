42 ألف حالة وفاة في أمريكا بسبب جرعات زائدة من المسكنات

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة



أفادت دراسة أمريكية أن كثيرا من البالغين الذين يستخدمون الآيبوبروفين وأشكالا أخرى مما يعرف بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية يتعاطون كميات أكبر من اللازم، مما يزيد خطر تعرضهم لآثار جانبية خطيرة مثل النزيف الداخلي والأزمات القلبية.

ووجدت الدراسة أن نحو 15 في المئة من البالغين الذين يتعاطون موادا مثل الأسبرين يتخطون أقصى جرعة يومية موصى بها من هذه العقاقير، قالت السناتور عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، كلير مكاسكيل، إنّ هناك جماعات ضغط وأطباء مرتبطين بخمسة شركات مصنعة للمواد الأفيونية، حصلت على أموال طائلة لكي تنحاز لأهداف صناعية، وربما لعبت دورًا كبيرا في وباء أدى عام 2016 إلى وفاة 42 ألف شخص جراء جرعات زائدة من هذه المواد..





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