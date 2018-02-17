السباحة في الماء البارد بديل جيد لمسكنات الألم (دراسة)

أخبار الآن |دبي - الامارات العربي المتحدة - (وكالات)



توصل باحثون بريطانيون إلى أن السباحةَ في الماء البارد قد تكونُ بديلاً جيداً لمسكناتِ الألم القوية. وأشارَ الباحثون وفقَ نتائجِ دراستهم التي أجروها في جامعتي كامبريدج وايست انغليا إلى أنهم اكتشفوا شفاءَ رجلٍ بريطاني كان يعاني من ألمٍ منهك على مدارِ شهرينِ ونصف بفضلِ غطسهِ لفتراتٍ قصيرة في البحرِ المفتوح.



وطالب الباحثون الآن بإجراء مزيد من الأبحاث المتعلقة بإمكانية الاستعانة بعلاج الماء البارد كطريقة يمكن الاستعانة بها في معالجة الآلام الحادة بالنظر لحالة ذلك الرجل. وأوضح الباحثون أنهم يعتقدون أن صدمة الغمر المفاجئ في الماء البارد ربما تسببت في تعطيل الجهاز العصبي للرجل ومن ثم إخراجه من دائرة الألم التي كان يشعر بها.

وفي مقال لهما بمجلة BMJ Case Reports، قال دكتور توم مول من جامعة ايست انغليا وبيتر ماكيث من جامعة كامبريدج " لاحظنا حدوث تعافي مفاجئ، فوري، مكتمل ومستمر من الألم الذي كان يشعر به ذلك الرجل الذي يبلغ من العمر 28 عاما بعد خضوعه لعملية جراحية. لكن الصدفة وحدها قادته للتخلص من ذلك الألم الذي استمر معه 10 أسابيع عندما قرر القفز من أعلى نتوء صخري في البحر".

ونقلت صحيفة الدايلي ميل عن ذلك الرجل، الذي لم يفصح عن اسمه، قوله "رغم قسوة النزول للماء البارد للوهلة الأولى وما ينتاب الجسم من رعشة، لكني استمتعت بذلك بعدها بلحظات قليلة، وتيقنت أني لم أعد أشعر بألم عصبي، وهو ما لم أصدقه".



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