كل ساعة أمام التلفزيون تزيد خطر إصابة طفلك بالبدانة

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

حذرت دراسة علمية حديثة، من أن قضاء الطفل ساعة أمام التلفاز قد يزيد من خطر إصابته بالبدانة خلال فترة المراهقة. وربط الباحثون بين الأمرين بالقول ، إن تحديق الأطفال بالتلفزيون، يجعلهم عرضة لمشاهدة إعلاناتٍ تجارية تشجع على تناول الأطعمة غير الصحية، وبالتالي يصبحون أكثر قابلية للبدانة، وهو ما قد يؤثر أيضا على أدائِهم الدراسي مستقبلا.

أظهرت دراسة حديثة، أن كل ساعة يقضيها الأطفال في عمر عامين أمام التلفزيون، تزيد وزنهم بنسبة 16% في سن المراهقة، وبينت دراسة، لباحثين من جامعة مونتريال، أن تحديق الأطفال الصغار فترة طويلة بالتلفزيون، يجعلهم أكثر قابلية لتناول أطعمة غير صحية، وينخفض أداؤهم المدرسي في المستقبل، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد دراسة 2000 طفل، ولدوا على مدى عقدين من الزمن، وأبلغ أولياء أمورهم، عن مدة متابعتهم للتلفزيون، واكتشف الباحثون، أن متابعة برامج التلفزيون فترة طويلة في الطفولة، يؤدي إلى إدمان عادات سيئة.

وتؤدي متابعة التلفزيون المبكرة، إلى تعريض الأطفال إلى المزيد من الإعلانات التجارية، التي تشجع على تناول الأطعمة غير الصحية، ما يجعلهم أكثر ميلاً بـ 16% لتناول الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات الغازية في عمر 13 عاما..



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