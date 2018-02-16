دراسة: "الأب الأعزب أكثر عرضة للموت المبكر"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة حديثة أن الآباء العزاب أكثر عرضة للموت في وقت مبكر بنسبة 30% أكثر من الآباء المرتبطين، لأنهم يعيشون نمط حياة غير صحي وغير مستقر، وكشفت الأبحاث أيضًا أن معدل انتشار السرطان، والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الآباء العزاب أعلى من أمثالهم المتزوجين والأمهات العازبات.

وبحسب الصحيفة، أجريت الدراسة على أكثر من 40.000 حالة من الآباء والأمهات في كندا لمدة 11 عام، ونُشرت في مجلة "ذا لا نسيت" البريطانية المعنية بالشؤون الطبية، وتشير التقديرات من عام 2016، أن 10 % من الأسر يرأسها آباء عزاب وعددهم 3 ملايين في بريطانيا.

قارنت دراسة مماثلة في السويد، بين الآباء العزاب والمتزوجون، وجدت النتائج أن الآباء العزاب يتعرضون لخطر الموت بنسبة 30 % أكثر من الآباء المتزوجون. وذكر المؤلف الرئيسي للدراسة الكندية الدكتورة "ماريا تشيو"، في جامعة تورونتو: " أبحاثنا تبرز أن الآباء العزاب لديهم معدل وفيات أعلى، ونحن بحاجة إلى تحديد ودعم ومساعدة هؤلاء الرجاء".

وأضافت:" لم تحدد الدراسة السبب الدقيق لهذا، لكن وجدنا أن الآباء العزاب يعيشون نمط حياة غير صحي، ويجب أن يتم علاجهم لتحسين صحتهم العامة لتجنب مثل هذه المخاطر"، وشملت الدراسة الآباء الذين يعيشون في منزل واحد مع طفل أو أكثر تحت سن 25 سنة، منهم المطلقين، الأرامل، العزاب، الذين لم يتزوجوا أبدا، ولا يعيشون مع شريك.

وتجبر استبيانات الدراسة المشاركين على إعطاء كافة التفاصيل عن نمط حياتهم، ووضعهم الاجتماعي، ومكان سكنهم، بما في ذلك الأنواع الذين يتناولونها من الفاكهة والخضروات، والمشروبات أيضًا، والنشاط البدني الذين يمارسونه، إذ يرتبط ذلك بسجلاتهم الإدارية، والصحية لتحديد حالتهم الطبية، ومدى استخدامهم للخدمات الصحية، وما إذا كانوا قد توفوا، وما هو سبب الوفاة. وبعد 11 عاما من المتابعة، كان إجمالي المتوفين 693 شخصًا، والآباء العزاب

كانوا أكثر عرضة للوفاة خلال هذه الفترة. وجدت الاحصائيات أن من كل ألف شخص يتوفى5.8 من الآباء العزاب سنويا ومقارنة بالآباء المرتبطين توجد 1.9 حالات وفاة لكل ألف شخص سنويًا، والأمهات العازبات 1.7 حالات وفاة لكل ألف شخص سنويًا، 1.2 حالات وفاة من الأمهات المتزوجات لكل ألف شخص سنويا، وأشارت الدراسة إلى أنه لا يزال السبب الرئيسي لوفاة الآباء العزاب غير واضح، إذ يعتقد الباحثون أن الاختلافات الاجتماعية، والحالة النفسية يمكن أن تلعب دوراً في ذلك..



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