دراسة: اليوغا تسرع عملية التمثيل الغذائي وتنقص الوزن

أخبار الآن | بكين - الصين - (وكالات)

كشفت دراسة صينية حديثة عن فوائدِ ممارسةِ رياضة اليوغا على صحة الانسان، وقال باحثون، إن ممارسة اليوغا ثلاثَ مراتٍ اسبوعيا قد تساعدُ على تسريعِ عمليةِ التمثيل الغذائي وخسارةِ الوزن، فضلا عن دورها في الصحة الوقائية خاصة مايتعلقُ في الامراض المزمنة. وأكدَ الباحثونَ على أهميةِ ممارسة اليوغا ثلاثَ مراتٍ اسبوعيا مع التقيدِ بعاداتٍ غذائية صحية للحصولِ على نتائج جيدة.

أظهرت دراسة صينية جديدة أن تمارين اليوغا قد تكون احد اساليب متلازمة التمثيل الغذائي، مشيرة إلى أن ممارستها لثلاث مرات أسبوعيا يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي وخسارة الوزن. وعملية التمثيل الغذائي هي متلازمة يطلق عليها احيانا اسم X وهي مجموعة من الاضطرابات الصحية تضع المريض تحت خطر الاصابة بضغط الدم والسكري اضافة الى ارتفاع الكوليسترول في الدم وانتشار الدهون في منطقة البطن والخصر.

وتصيب هذه المتلازمة واحدا من بين 6 اشخاص، وتعد السمنة وقلة النشاط الرياضي اضافة لمقاومة الانسولين في الجسم من الاسباب للاصابة بها.

من جهة أخرى كشف علماء من قسم الأمراض الجلدية في كلية نورثوسترن فاينبرج للطب في مدينة شيكاغو الأمريكية عن دراسة تثبت أن تمارين الوجه تحسن الشكل وتحد من بعض الآثار الواضحة للتقدم في السن. وشاركت 27 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و65 عاماً في الدراسة لكن 16 فقط من بينهن مارسن كل التمارين. وبدأت التمارين بجلستين لتمرين عضلات الوجه مدة الواحدة منهما 90 دقيقة. وتعلمت المشاركات كيفية إجراء تمارين لرفع الوجنتين وإزالة الجيوب تحت العين وغيرها ثم مارسن التمارين في المنزل. وفاجأت النتائج علام، نائب رئيس قسم الأمراض الجلدية في كلية نورثوسترن فاينبرج للطب في مدينة شيكاغو الأمريكية.

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