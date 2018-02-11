إصابات جديدة بفيروس نوروفيروس في دورة الألعاب الأولمبية

أخبار الآن | سيوؤل - كوريا الجنوبية ( رويترز )

قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية يوم السبت إن 11 حالة إصابة جديدة بفيروس يسبب القيء والإسهال قد تأكدت في دورة الألعاب ليصل العدد الإجمالي إلى 139 حالة، وتمثل حالات الإصابة الجديدة بفيروس نوروفيروس انخفاضا كبيرا عن 42 حالة جديدة سجلت يوم الخميس و54 حالة فى اليوم السابق.



وتفشى هذا الفيروس خلال الاستعداد لمراسم الافتتاح التى اقيمت يوم الجمعة في بيونغ تشانغ مما أدى إلى وضع حوالى 1200 من موظفي الأمن في الحجر الصحي. وتعين على المنظمين الاستعانة بأفراد عسكريين ليحلوا محلهم، وحتى الآن، لم يتم تأكيد إصابة رياضيين بالفيروس شديد العدوى. وأجبر تفشي الفيروس في بطولة العالم لألعاب القوى في العام الماضي في لندن، متنافسين من عدة دول إلى عدم المشاركة.



وقالت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية إن عددا من الوكالات تتعاون لكبح انتشار الفيروس حيث يتم اختبار جودة المياه وتجرى عمليات تفتيش فى المواقع والمطاعم والفنادق وأماكن إقامة العمال.

وأعلنت السلطات في البلد عن نقل المصابين إلى أحد المستشفيات، وتشخيص أغلب الحالات، مشيرة إلى أن العدوى تنتقل من خلال الطعام أو الماء الملوث.

ورفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب في منطقة بيونغ تشانغ، وعززت عمليات الرقابة على النظافة الصحية بالمطاعم العامة وجميع منشآت تقديم الأطعمة والمشروبات، العاملة على هامش الأولمبياد، يشار إلى أن سلطات البلد قامت الأربعاء، بالدفع بحوالي 900 جندي مكان حراس يتبعون شركة أمن خاصة، بعد إصابة 41 منهم بأعراض القيء والإسهال..

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