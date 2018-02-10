تعرف على الوجبات السريعة "الصحية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يعتقد البعض أن الوجبات السريعة، التي تحتوي على كميات من السكر أو الدهون، حتماً تؤذي جسم الإنسان. ولكن، هذه الفكرة الشائعة بين الناس ليست صحيحة دائماً. فالمأكولات السريعة لها فوائد صحية كثيرة، وفقاً لما أثبتته دراسة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وتشير الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إلى عدد من المأكولات الضرورية لتحقيق نظام غذائي متوازن، يساعد في الحفاظ على بنية جسدية قوية ومتينة.

ومن أبرز هذه الأطعمة:

- البطاطا السكرية

يعتبر هذا الطبق السريع الذي يمكنك تحضيره بعدة طرق، مصدراً مهماً للبوتاسيوم والألياف.

وتحتوي البطاطا السكرية على فيتامين سي وأي ومضادات للأكسدة التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي.

وطبعاً، ينصح القيمون على الدراسة بعدم تناولها مقلية، واللجوء إلى خبزها.

كما يمكن أن تساعد أيضاً في الوقاية من السرطان.

وتشير دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة «التغذية والسرطان» إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشرة البطاطا ساهمت بالفعل في تخفيض عدد الإصابات بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمبيض.

- شرائح اللحم

بالنسبة للكثير من الأطباء، ترتبط شرائح اللحم الحمراء بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، ومرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أن لشرائح اللحم فوائد صحية كثيرة.

يحتوي اللحم الأحمر على الحديد والزنك والبروتين، وفيتامين بي 12، مما يساعد في الحفاظ على مستويات متوازنة للخلايا العصبية والدموية.

ووجدت دراسة، نشرت في مجلة «التغذية» الأميركية عام 2015، أن تناول 75 غراماً من شرائح اللحم يومياً ينشط عضلات القلب، ويساعد في الإقلاع عن التدخين.

- البرغر

للبرغر مكونان رئيسيان هما اللحوم وفول الصويا.

وكما ذكرنا سابقاً، اللحم الأحمر مفيد لجسم الإنسان، شرط تناوله باعتدال، فيعمل على رفع المناعة وسرعة التئام الجروح.

ويحتوي فول الصويا بدوره على كمية ممتازة من «البيوتين»، وهي أحد المغذيات القريبة من الفيتامينات، كما يتكون من مادة «ليستين» التي تعمل على تكسير الكوليسترول في الدم.

- البيتزا

يحتاج جسم الإنسان إلى ما يسمى بـ«الدهون الجيدة» التي تعطيه الطاقة والحيوية والنشاط. والبيتزا هي من الأطباق السريعة التي يمكنها أن تتحول إلى صحية إذا اخترنا مكوناتها بطريقة صحيحة.

فيمكنك تناول بيتزا بالخضراوات والجبن قليل الدسم، مع إضافة طبقة من صلصة الطماطم والجزر والفلفل الحلو والفجل والفطر التي تعطيك الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين سي وأي، كما يمكن للخضراوات أن توفر لك الألياف.

- بعض الحلويات

تحتوي بعض الحلويات على الحليب والفاكهة. وينصح الأطباء بتناول البوظة وفطائر الفاكهة عوضاً عن أي أنواع حلويات أخرى، لأنها قليلة الدسم، ولا تحتوي على دهون مشبعة.

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