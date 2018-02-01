بعض الناس لا ينامون أبدا... تعرف على مرضهم الغريب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نشرت في دورية طبية اسمها "ذا كونفرزيشن" نتائج دراسة تناولت حالة غريبة يعاني منها بعض الأشخاص. وأشارت إلى أن هؤلاء لا يشعرون بالرغبة في النوم على الإطلاق.

وكشف الباحثون أن هذه الحالة تسمى "متلازمة مورفن" وأنها لا تسبب الموت خلال عشرة أيام كما يحدث لدى حرمان الأشخاص غير المصابين بها من النوم.



ووجد الباحثون أن هؤلاء الأشخاص لا يشهدون أعراض قلة النوم العادية مثل ضعف الذاكرة أو القدرات المعرفية أو التركيز.

إلا أنهم ذكروا بأن مرضى هذه المتلازمة يعانون من أعراض أخرى منها ارتجاف الأعضاء وفرط الحركة العضلية لأن المرض يؤثر سلباً على عمل الجهاز العصبي.

ويشار إلى أن أبحاثاً طبية تجري لعلاج هذه المشكلة وأن المصابين بها يتناولون أدوية مضادة للصرع. والخبر أنه يمكن هؤلاء الشفاء منها واستعادة قدرتهم على النوم.



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