أطعمة تحميك من الإصابة بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

يتميز النظام الغذائي الصحي الغني بالمواد المضادة للأكسدة مع تجنب الأطعمة المصنعة، بقدرته على تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الكثير من الأمراض، من بينها كل أنواع السرطانات.

تشير العديد من الدراسات إلى أن بعض مكونات الغذاء يمكن أن تلعب دورا في خفض خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية، ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وإليكم فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الإصابة بمرض السرطان، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المختص بالصحة:

التفاح

يحتوي التفاح على مضادات للأكسدة تساعد على مكافحة الخلايا السرطانية، وينصح بتناوله دون تقشير لضمان الحصول على الاستفادة القصوى منه.

الجزر

يساعد الجزر في منع الإصابة بالسرطان بفضل احتوائه على فيتامين A ومادة الكاروتين المضادة للأكسدة.

الأناناس

إنزيم البروميلين الموجود في الأناناس يعمل على الحد من نمو الخلايا السرطانية.

البطيخ

يحتوي على كمية وفيرة من مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، فإن البطيخ يعزز الوقاية من السرطان.

البصل

يحتوي البصل على مركبات كيميائية طبيعية تمنع نمو الخلايا السرطانية في أجزاء معينة من الجسم، كالرئتين، الثدي، المريء والقولون.

البندورة أو (الطماطم)

تحتوي على كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في علاج سرطان المبيض.

الثوم

خصائصه المضادة للجراثيم والالتهابات، تمنح الثوم القدرة على منع تكون الخلايا السرطانية.

الزنجبيل

وفق الدراسات، يتميز الزنجبيل بنفس قدرة العلاج الكيميائي في السيطرة على السرطان، حيث يساعد في كبحِ نمو الخلايا السرطانية، خاصةً في المبيض.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكبساسين القاتل للخلايا السرطانية.

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