اختراع طبي للوقاية من النوبات القلبية في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن اختراع جهاز طبي مبتكر يسهم في الوقاية من مخاطر النوبات القلبية وإنقاذ المرضى من الموت بنسبة عالية عن طريق إرسال تنبيهات عن معدل نبضات القلب لذوي المريض والجهات الصحية حتى يتم إسعافه في الوقت المناسب، وذلك في إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي المنعقد في دبي من 29 يناير (كانون الثاني) إلى 1 فبراير (شباط).

وأطلق على الجهاز اسم "أنت بأمان" (HREC)، وله عدة خواص أهمها إرسال رسائل نصية لخمس جهات مختلفة (مركز الطوارئ، الإسعاف الوطني، أقرب مركز صحي، شخصين من أفراد الأسرة) وتحتوي الرسالة على معدل نبضات قلب المريض، رقم تعريف المريض، الموقع الجغرافي للمريض حتى يتمكن أقرب شخص للمريض بتقديم الإسعافات الأولية أو أخذه لأي مستشفى قريب أو يقوم مركز الطوارئ بإرسال الإسعاف إذا استدعت الحالة بعد مراقبة نبضات قلب المريض خلال 30 دقيقة أو أقل حسب حالته الصحية، أو يقوم بالتواصل مع المريض وإرشاده أما في حال استقرار حالته لا يلزم إرسال الإسعاف.

أنت بأمان

وأشار الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات الدكتور يوسف محمد السركال، إلى أن جهاز "أنت بأمان" (HREC) أنجز داخل وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الممارسة الميدانية لكوادرنا الطبية في مستشفيات الوزارة، وقامت بابتكاره كوادر وطنية بنسبة 100%، ولم يكلف الوزارة أي ميزانية إضافية. وأكد حرص الوزارة على بناء القدرات الوطنية المتخصصة لتكون خارطة الطريق إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية باستخدام التكنولوجيا الذكية والروبوتية، تطبيقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، ونتائج الرعاية الإكلينيكية.

ولفت إلى أن هذا الاختراع يندرج في إطار جهود الوزارة نحو تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية، بما يحقق تخطيط وإدارة مستدامة للموارد، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار نحو إرساء بيئة محفزة للابتكار ودعم حاضنات الابتكار، ويسهم في دعم خطط الوزارة نحو تحسين المؤشر الوطني لعدد وفيات أمراض القلب والشرايين وفقا لأهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

مميزات الجهات

من جانبها، أوضحت مبرمج مساعد في إدارة تقنية المعلومات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع المهندسة رحاب إسماعيل أحمد، أن مميزات الجهاز هي من حيث سهولة الاستخدام وشعور المريض بالأمان والثقة التامة، وبالنسبة لذوي المريض فإن الجهاز يساهم بوصول المساعدة في أي وقت، ويساعد أيضاً بسهولة التواصل بين كل الأطراف التالية (رسالتين لذوي المريض- الطوارئ - المركز الصحي - الإسعاف الوطني).

ومن مميزات الجهاز تسهيل إجراءات دخول المريض للمستشفى دون الحاجة للانتظار في غرفة الطوارئ لتسجيل الدخول، حيث يوفر الجهاز جميع البيانات الحيوية للمستشفى قبل وصول المريض حيث يقوم الفريق الطبي بتجهيز سريراً في العناية المركزة أو الغرفة العادية حسب الحالة الصحية، وأشارت إلى أن "الجهاز قابل للتطوير حيث سيتم زيادة فعاليته لعرض ومتابعة كافة المؤشرات الحيوية للمريض عن بعد مثل قراءة ضغط دم ومعدل سكر الدم ونشاط الدماغ".



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