"رجيم البروتين": طريقك نحو خسارة الوزن من دون الشعور بالجوع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بغية خسارة الوزن الزائد، يعمدُ الكثيرون إلى اتباع حمياتٍ عديدة للوصول إلى هدفهم. وغالباً ما يعمد الأشخاص إلى اتباعِ حميةٍ خاطئة، قد تؤثر على نشاطهم وحركة جسمهم، كما أنهم تجعلهم يشعرون بالجوع المستمر.

غيرَ أنّ العديد من الدراسات الطبية أشارت إلى رجيم البروتين، الذي يشكّل حمية فعّالة، تساعد الجسم على خسارة الوزن الزائد من دون أي شعورٍ بالجوع، كما أنّه يمنح الجسم الطاقة.

ومن خلال هذه الحمية، فإنّ البروتينات التي تشكّل أساسها، تساعد على تكوين الكتلة العضلية، خلافاً للحميات التي تحتوي على عددٍ قليلٍ من السعرات الحرارية والخالية من البروتينات والتي تؤدي إلى تلاشي تلك الكتلة. وبذلك، فإنّ حمية البروتين تؤدي فقط إلى إذابة الكتل الدهنة، ما يعني اكتساب قوامٍ جميل.

يمنحك الطاقة

يمنحك رجيم البروتين شعوراً بالارتياح ويحسّن المزاج ويعطي الجسم حيوية. بحسب الخبراء والباحثين، فإنّ "حمية البروتين، تساهم في تعزيز عملية الأيض في الجسم، وتفعّل عمل الهرمونات والمناعة ومتانة العظام، فضلاً عن صحة القلب والأوعية الدموية".

مضمون الرجيم

يمتدّ هذا الرجيم على فترة 4 أسابيع ويتضمن مرحلتين: مرحلة البداية أو خسارة الكثير من الوزن ومرحلة الحفاظ على القوام حيث يتم إضافة بعض الأطعمة الجديدة. بعد ذلك، يكفي تناول أطعمة تحتوي على القليل من الدهون والكثير من البروتين. أما في مضمونه، فإنّ كل وجبة يجب أن تحتوي على الأقل على 20 غراماً من البروتين، وهي الكمية التي نجدها في:

- 100 غ من اللحم.

- 100 غ من السمك.

بيضة إلى اثنتين.

- 4 عبوات من اللبن.

- 250 غ من الجبنة البيضاء.

- 620 ملل من الحليب.

- 150 غ من التوفو.

- 100 غ من حبوب الفطور الكاملة.

- 50 غ من البقوليات.

وإنطلاقاً من هذا النظام، فإنّه يتوجب عليك استهلاك 4 إلى 5 حصص يومياً من هذا النظام. وكي لا تعاني من النقص في بعض المواد، فإنّ رجيم البروتين يحتوي على نسبةٍ منخفضة من الدهنيات والسكريات مثل الخضار. ولأنّ الحركة ضرورية لبناء العضلات، فمن المفيد أن يصاحب تطبيقك لهذه الحمية، قيامك ببعض التمارين مثل المشي والأعمال المنزلية والقفز على الحبل.

مصدر الصورة: PTOnline

للمزيد:

دراسة: علامات تقدم العمر مرتبطة بمستحضرات التجميل