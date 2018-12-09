بريطانيا.. لقاح بضمان 10 سنوات ضد الإنفلونزا قريباَ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

الشتاء البيئة الحاضنة والمفضلة لانتشار مرض الانفلونزا سنويا ، وحتى بعد أخذ اللقاح لا يزال المرض ينتشر، لأن أنواع الانفلونزا كثيرة جداً ،لكن مع تطور العلم ، ربما سيصبح من الممكن حقاِ نسيان الانفلونزا ..

إحدى الشركات البريطانية طوّرت لقاحاً شاملاً لحماية الإنسان من جميع سلالات الإنفلونزا لمدة عشر سنوات، وسيكون متوافراً في غضون عامين.

وأكدت السلطات الصحية في بريطانيا، أنّ لقاحاً يحمي الإنسان من جميع أنواع فيروس الإنفلونزا، بما فيها الأكثر شدّة، سوف يكون متوافراً خلال عامين. وبحسب ما قالت الوكالة الوطنية للخدمات الصحية، فإنّ هذا اللقاح الذي طوّرته الشركة البريطانية Imutex، يوفر الحماية لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

وتمّت تجربة اللقاح الشامل على مجموعة تتكون من 123 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، حيث تمَّ احتجازهم في المكان لمدة 8 أيام وتمَّ تعريضهم إلى فيروس الإنفلونزا «إتش1 إن1» H1N1.

وقد توافرت الحماية ضد فيروس الإنفلونزا لحوالي 80 في المئة من مجموع الأشخاص بعد أن تلقّوا اللقاح. كما ثبتت فاعلية اللقاح لدى الأشخاص الذين أصيبوا فعليّاً بالفيروس، حيث انخفضت الأعراض وتأثيرها عليهم، ما يشير إلى إمكان تقليل الأعداد التي تحتاج الدخول إلى مستشفى في حال انتشر الوباء.

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