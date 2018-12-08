6 خطوات سهلة ستخلصك من الدهون الصعبة!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( هي )
قد تصيبك بعض الكيلوغرامات الزائدة في وزنك بالشعور بالاحباط ، وقد يدفعك هذا لفقدان السيطرة على وزنك تماماً ، لكن لا عليك ،نحن سنساعدك على تدراك الأمر ب 6 خطوات بسيطة يمكن أن تضيفيها لأسلوب حياتك ، وستعيدك للمسار الصحيح ..
- شرب الليمون الحامض مع الماء في الصباح الباكر، يساهم في تنظيف الجهاز الهضمي و بتخفيف عسر الهضم و الانتفاخات. و يساعد هذا المشروب صباحاً أيضاً في مقاومة الرغبة في الجوع، و تعزيز عملية التمثيل الغذائي و يعطي الشعور بالشبع.
- قلصي حجم الوجبة التي تتناوليها، و وفري حوالي 100 سعرة حرارية يومياً. تخيلي قيامك بهذا التدبير يومياً على مدار عام، و كمية السعرات الحرارية الزائدة و المتراكمة التي ستتخلصين منها. فمثلا بدلاً من تناول ثلاث قطع بيتزا يمكنك أن تكتفي بقطعتين و تصغير الصحن المستخدم بالاكل.
- أكثري من شرب الماء ، والماء المثلج على وجه الخصوص للمساعدة في حرق السعرات الحرارية، حيث يعمل الماء المثلج على تحفيز معدل الايض للجسم، و يعمل على زيادة معدل إنقاص الوزن، و يساعد في خسارة الكثير من الوزن عند إتباع هذه الطريقة.
- تمارين الـStrength Training و إستخدام الأثقال من التمارين الرياضية المثالية التي تساعد الجسم على حرق أسرع للدهون و السعرات الحرارية. و من فوائد رفع الأوزان أو الأثقال أنها تقوم برفع التمثيل الغذائي بجسمك و تقويّ العضلات، كما أنها تحرق عدد أكبر من السعرات الحرارية و الدهون حتى بعد الإنتهاء من أداء التمارين. تذكرّي أن أي نشاط و حركة من شأنه زيادة معدل حرق الدهون في جسمك.
- ممارسة اليوغا صباحاً من الطرق التي تساهم أيضاً في حرق الدهون الموجودة في الجسم، و السعرات الحرارية و تحفيز الأيض.
- أضيفي التوابل الحارة في الطعام التي تساعد كثيراً في عملية حرق الدهون، و زيادة حرق السعرات الحرارية، ذلك نظرا لان التوابل تزيد من درجة حرارة الجسم، و من كمية الطاقة التي نفقدها. إستهلكي الحبوب الكاملة لحرق المزيد من السعرات الحرارية و تسريع عمليات الأيض في الجسم لمحتواها الغني بالألياف.
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