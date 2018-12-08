بينها الدموع.. 3 أمورٍ يفعلها الجسم من دون إرادتنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرةٌ هي الأمور التي يقوم بها جسم الإنسان وتكون خارجةً عن إرادته ولا يمكنه التحكّم بها، وهي تحدث من تلقاء نفسها بدون أي إستئذان. فما هي هذه الأمور؟

السقوط المفاجئ في المنام

خلال النوم، يشعر الإنسان بأنه يسقط إلى هاوية في منامه، الأمر الذي يجعله يستيقظ فجأة. وأشار الباحثون إلى أنّ "هذا الأمر سببه عملية التنفس التي تصبح بطيئة في مرحلة معينة أثناء النوم إلى جانب انخفاض دقات القلب. وعندها يشعر الدماغ بأن الشخص يموت، لذلك يرسل له إشارة لزعزعته، وهذه الإشارة توقظه فجأة".

الدموع

تعد الدموع إحدى الوسائل التي يستخدمها البشر للتعبير عن مشاعرهم، وتنتج عادة عند الإنسان بسبب العواطف القوية التي يعيشها مثل مشاعر الحزن، أو الفرح، ومن الممكن أن تنتج لأسباب أخرى لا علاقة لها بالعاطفة كالتثاؤب والسعال. وتساعد الدموع الجسم على التخلص من التوتر والضغط النفسي والعصبي، لاحتوائها على الهرمون المسبب للتوتر. كذلك فإن الدموع تساعدُ على التخلص من بعض المواد الكيميائية السامة التي تنتج من الجسم بسبب الإجهاد النفسي.

احمرار الوجه

خلال فصل الشتاء، يحمرّ وجه الإنسان في الكثير من الأحيان بسبب الأجواء الباردة. كذلك، فإنّ احمرار الوجه يبرز عندما يشعر الشخص بالحياء أو الإرتباك أو عند لقاء شخصٍ يعجبه. إلى جانب ذلك، فقد يكون سببه مرضياً، كارتفاع حرارة الجسم. ويحدث الاحمرار، عندما تتوسع الشعيرات الدموية في الوجنتين، الأمر الذي يزيد من تدفق الدم إليها.

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