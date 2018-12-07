ما سبب الصلع عند النساء؟ وكيف يعالج؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا تقتصر مشكلة الصلع على الرجال فقط بل أيضا النساء معرضات للإصابة بالصلع رغم أن إصابات الصلع تتفشى بين الرجال أكثر من النساء، ولكن أعراضها قد تختلف عند النساء فتظهر على هيئة فراغات متباعدة في فروة الرأس

كما يوضح الكثير من الخبراء أن تساقط الشعر بعد أمرا طبيعيا بطريقة غير ملحوظة وذلك عندما تسقط ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا، وسرعان ما ينمو شعر آخر جديد مكانه، ولكن في بعض الحالات لا ينمو هذا الشعر، لتصاب النساء بالصلع.

وأكد خبراء الصحة أن من العلامات الأولى الواضحة للإصابة بصلع النساء، هي عند ملاحظة ترقق شعر فروة الرأس وقلة كثافته مقارنة بما كان عليه من قبل، علما أن خط الشعر الأساسي لا يتراجع، بل تظهر الفراغات في فروة الرأس، كما يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالصلع ترتفع لدى النساء مع التقدم بالعمر، وذلك حسبما ذكر موقع "ويب طب".

وهناك أسباب عديدة لظهور الصلع لدى النساء إذ تلعب الجينات دوراً أساسيا في الإصابة بالصلع حيث يمكن للمرأة أن ترث مشكلة الصلع من خلال الجينات الوراثية العائلية

كما يعد تغيير الهرمونات وخصوصا بعد مرحلة انقطاع الطمث، أي أن تغيير مستويات الهرمونات نتيجة لذلك، يمكن أن يسبب الصلع، إلى جانب أمراض المناعة الذاتية التي قد تصيب النساء بأمراض مثل الثعلبة، وهو مرض مناعي يسبب مهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر، مما يسبب فقدان الشعر.

ولكن لكل مشكلة حل إذ يعتمد الأطباء على حل هذه المشكلة بعدة طرق منها استخدام "دواء مينوكسيديل" الذي يعالج الصلع لدى الرجال والنساء، من خلال وضعه على فروة الرأس يوميا لحث الشعر على النمو من جديد ومنع ترققه أيضا ، فضلا عن تقنية زراعة الشعر التي يلجأ إليها كثير من الأشخاص، وعادة ما يسبب الصلع وجود فراغات عشوائية في فروة الرأس، لذا يقوم الجراح بنقل أجزاء من الشعر السليم إلى البقع الفارغة.

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