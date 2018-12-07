تناول الخضار والفواكه يقي الرجال من مشاكل الإدراك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت دراسة حديثة بأن الرجال في منتصف العمر الذي يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة، تقل لديهم احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة. وأكدت الدراسة الأمريكية التي اجرت ابحاثها على نحو ثمانية وعشرين ألف رجل خلال عقدين من الزمان، بأن الرجال الذين لا يتناولون ذلك النوع من الغذاء تزيد لديهم احتمالية اصابتهم بمشاكل ادراكية مع تقدمهم في السن.

وخضع المشاركون في الدراسة وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، إلى اختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عامًا. وكان المشاركون يجيبون مرة كل أربعة أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضراوات وغيرها من الأطعمة.

واستنادًا إلى نتائج هذه الاختبارات، وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينات من العمر قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا المزيد من الخضراوات على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بنسبة 17 بالمئة عن غيرهم، بينما يقل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة بنسبة 34 بالمئة عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي على خضراوات أقل.

وقال الباحثون في دورية طب الأعصاب إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر على ما يبدو على فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة، لكن الرجال الذين يتناولون المزيد من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47 بالمئة عمن يتناولونه قليلًا.

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