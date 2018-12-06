7 عوارض إذا كانت لديك فأنت قريب من الانهيار العصبي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

كلنا معرضون لنصاب في لحظة ما بانهيار عصبي تام ، نفقد السيطرة على انفعالاتنا ، وقد نشعر بأننا حقاً سنفقد عقلنا .. لكن قبل الدقيقة "صفر" هذه، لا بد وأن بعض الأعراض قد أنبأت بحدوث هذا الانهيار ..

قبل أن نخبرك بالعوارض التي تتكهن بحدوث انهيار قريب ، دعنا نطمئنك بأن الانهيار العصبي ليس بالضـرورة دليل على وجود مرض عقلي ، لكنه قد يكون علامة اكتئاب وقلق .

وبحسب الأطباء فإن الانهيار العصبي يحدث بسبب زيادة التوتر والضغط .. اليك 7 أعراض لوجود مشكلة ما لديك .. عليك أن تصلحها قبل أن تصل للحظة الانهيار



1-قلة التركيز



يسبب القلق المزمن فقدان الشخص قدرته على التركيز. على سبيل المثال، فقد تجد نفسك تعاني في محاولة التركيز لانجاز مهامك العادية ، وقد تشعر بأنك تحتاج مجهوداً إضافياً أثناء قيادتك لسيارتك . إذ يؤدي ارتفاع هرمون التوتر "الكرتيزول" إلى تدهور الذاكرة لدى الانسان.



2- شهية مفتوحة خارجة عن السيطرة



عندما تكون في حالة توتّر، يقوم الدماغ بـإفراز هرمون الادرينالين. اضطراب مستوى الأدرنالين في الجسم، يدفع بكَ الى الإفراط في الأكل.

وتتفاقم المشكلة حين تختار المأكولات الغنيّة بالدهون أو السكر، إذ تحفّز هذه الأطعمة المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ مما يمنحك الشعور بالراحة. وتسمّى هذه الحالة بالأكل العاطفي.



3- آلام في المعدة



غالباً ما يؤدي القلق والتوتر الى الشعور بآلام وتشنّجات في المعدة. ووفقا للجمعية الامريـكية المسؤولة عن دراسة حالات القلق والاكتئاب، فإن 50% إلى 90 % من الأشخاص الذين يعانون من آلام القولون العصبي، مُصابون بالقلق والاكتئاب.





4- إهمال المظهر الخارجي



حين تصاب بالإكتئاب، تظهر عليك علامات اللامبالاة بأي شيء ، وبالأخص مظهرك الخارجي. فالقلق يؤثر سلباً على عمل العقل والجسم، ويستنزف مستويات الطاقة لديك. على سبيل المثال عدم الاكتراث أثناء اختيار ثياب العمل صباحاً ، أو الشعور بعدم المبالاة إذا ما اتسخت ثيابك ، وحتى قد لا تحاول أن تنظفها .



5- الشعور بالارهاق المستمر



في دراسة أجرتها جامعة سان فرانسيسكو الأمريـكية، طُلب من أشخاص عاديين وأشخاص مصابين بالإكتئاب السير في ممرّ ذهاباً وإياباً .

وتبيّن أن الأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن، شعروا بالتعب والإرهاق أسرع بكثير من الأشخاص العاديين.



6- تشتم روائح غريبة





إذا كنت مصاباً بالإكتئاب ستبدأ بشم روائح حمضيّة حتّى لو كنت في مكانٍ نظيف. وتشير الدراسات الى أن الروائح الكريهة تساهم في رفع مستوى الإكتئاب.



7- الشعور بالقلق الدائم



إذا كنت تشعر بقلق دائم بأن أمر سيئاً سيحدث ، هذا يعني أنك مصاب بالاكتئاب. ويمكن أن تراودك هذه الأفكارالسلبية أينما كنت، في عملك أو حتى بعـلاقاتك الاجتماعية.

كن يقظاً، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض ، فلا تتردد في زيارة الطبيب ، ولا تترك نفسك حتى تصل إلى الانهيار

مصدر الصور : السومرية

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