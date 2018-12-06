تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عالم طب الأسنان

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

الفك واللثة والأسنان كغيرهما من أعضاء الجسم، قد يتعرضون إلى عيوب وتشوهات خلقية أو مكتسبة.

تتسبب بإصابة الشخص بحالة نفسية ربما تؤدي إلى إنطوائه، وتزعزع ثقته بنفسه كما وتفقده الرضا عنها.

ومن هنا جاءت أهمية الجراحات التصحيحية سواء للثة أو الفكين أو عبر صف الزرعات السنية بشكل أنيق داخل الفك.

ومع تطور الطب .. أدخلت تقنيات وأجهزة حديثة، لتسهل هذه الجراحات التصحيحية، فتمكنت من تذليل عقبات قد تعترض مسارها.

إنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي باتت تشكل اليوم ثورة في عالم طب الأسنان، تقنية سهلت العمل الجراحي وبات يمكن إنجازه في جلسة واحدة.

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