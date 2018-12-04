خل التفاح.. دواءٌ وعلاجٌ رائع لإلتهابات الجيوب الأنفية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من التهابات الجيوب الأنفية المزمنة التي تزيد حدة أعراضها لمدة قد تصل إلى 12 أسبوعاً، إذ يمكن أن تسبب الفيروسات أو البكتيريا عدوى مؤلمة في هذه الأماكن، حيث يتشكل المخاط السميك ويؤدي إلى انسدادها. كذلك، فإن لالتهاب الجيوب الأنفية أشكال عديدة أهمها الالتهاب الحاد، والذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وتكون هذه الجيوب مغطاة بغشاء مخاطي رقيق وردي اللون، وفي الحالة الطبيعية تكون فارغة باستثناء طبقة رقيقة من المخاط. وتساعد هذه الجيوب على ترطيب الهواء الذي يتنفسه الإنسان، كما أنها تعمل على تقوية صوت الإنسان، بحسب نظريات العلماء.

وفي سبيل علاجها، يعمد الاطباء إلى وصف المضادات الحيوية للمرضى. ولكن هناك طرق طبيعية عديدة يمكنها مساعدة الجسم على محاربة البكتيريا المسؤولة عن التهابات الجيوب.

أبرزُ تلك الحلول هي خل التفاح الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض الماليك التي يمكن أن تستهدف الانسداد. فعندما يأخذ المريض خل التفاح عن طريق الفم، فإن ذلك يساهم في فصل المخاط ويعالج الاحتقان من خلال فتح المسالك الهوائية، فيما تقوم خصائصه المضادة للبكتيريا بمحو العدوى.

كذلك، فإن المغذيات الغنية في خل التفاح تعزّز نظام المناعة في الجسم. ولذلك يستحسن تناول ما بين 1 إلى ملعقتي طعام منه كل يوم.

وكل ما تحتاجه للتخلص من العدوى، هو كوب من خل التفاح وملعقة كبيرة من الفلفل الحار، وعصير طازج لحبة ليمون، وملعقة كبيرة من العسل ونصف كوب من الماء.

ويتم تجهيز هذه الوصفة الطبيعية من خلال غلي الماء أولاً، ثم إضافة خل التفاح، وتركه يغلي على نار متوسطة، ثم يتم إضافة عصير الليمون والعسل لإثراء الطعم. وأخيراً، يتم إضافة الفلفل الحار، ليصار بعد ذلك إلى تحريك المكونات مع بعضها جميعاً. وبعد ذلك، على المريض أن يتناول هذا المشروب بشكلٍ يومي ليحصل على النتائج المرجوة.

مصدر الصورة: صحيفة العرب

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