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أكثر من 90% من أطفال العالم يتنفسون هواءً ساما كل يوم

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة- (بلال عميني)

أزيدُ من 90 بالمئة هو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ويتنفسون هواء ملوثا، الى درجة أنه يُعرضُ صحتَهم ونموَهم لخطر شديد.

ويشكل تلوث الهواء أحد التهديدات الرئيسية لصحة الطفل، حيث يتسبب في 1 من كل 10 حالات وفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

ويقول الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن الهواء الملوث يتسبب في تسمم ملايين الأطفال ويدمر حياتهم". "وهذا أمر لا يغتفر، إذ إنه ينبغي أن يكون بإمكان كل طفل تنفس هواء نقي حتى يتمكن من النمو وتحقيق إمكاناته كاملة."

وتقول الدكتورة ماريا نيرا، مديرة قسم الصحة العمومية والمحددات البيئية والاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية "إن تلوث الهواء يعيق نمو أدمغة أطفالنا، ويؤثر على صحتهم بطرق متعددة أكثر مما كنّا نظن. ولكن، هناك العديد من الطرق المباشرة للحد من انبعاثات الملوثات الخطيرة.

 

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