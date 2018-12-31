لمرضى السكري.. 10 فواكه مفيدة لكم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تفرض الحالة الصحية على مرضى السكري، الالتزام بحمية غذائية صارمة للحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم. وينصح الأطباء المرضى باختيار الوجبات بدقة وحذر لتجنب المضاعفات الصحية.

وغالباً ما يبتعد مرضى السكري عن المأكولات السكرية، في حين أنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الفواكه التي يعتبر تناولها مهماً على الصحة. ولذلك، فإنّ هناك مجموعة من الفواكه يمكن لمرضى السكري تناولها، بحسب موقع "توب 10 هوم ريميديز".

الفاكهة الفائدة الصحية التفاح يزيل السموم ويخفض الحاجة إلى الأنسولين الكمثرى ينظم مستوى السكر بالدم الكرز يزيد الأنسولين بنسبة 50% ويكافح أمراض القلب البرقوق الأسود يتحكم بتحويل الكربوهيدرات إلى سكريات الجوافة تخفف من فرط الشحوم والأعراض المرافقة للمرض الغريب فروت غني بالألياف القابلة للذوبان الأفوكادو يحسن مستوى الكوليستيرول والدهون الثلاثية التوت يؤثر على نسبة السكر والحساسية تجاه الأنسولين البرتقال يطلق الغلوكوز ببطء في الدم الكيوي غني بالألياف والماء ويفتقر إلى الكاربوهيدرات

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