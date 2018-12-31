الحيوانات تسبب 60% من الأمراض المعدية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أفادت دراسة طبية حديثة بأن أكثر من 60% من الأمراض المعدية الناشئة في البشر نشأت من الحيوانات، موضحة أن أكثر من 70% من تلك الأمراض التي نشأت في الحيوانات، والمعروفة باسم الأمراض حيوانية المصدر، تأتي من الحيوانات البرية.

وتُعد القردة ناقلات قوية لمسببات الأمراض التي يمكن أن تضر بالبشر، وفي هذا السياق شدد الباحثون على ضرورة استخدام العلوم الاجتماعية متعددة التخصصات, والنهج البيئية لتحسين المراقبة والاتصال مع مجموعات الغابات حول الأمراض الاستوائية المهملة".

وارتكزت الدراسة - التي أجريت في جامعة (واشنطن)، ونشرت في عدد ديسمبر من مجلة (بلوس للأمراض)، على انتقال الأمراض الحيوانية إلى البشر فى جنوب شرق الكاميرون، حيث جمع الفريق البحثي بيانات من مئات الأشخاص فى قرى مختلفة، خلال عامي 2016 -2017.

وقد تناول حوالى 85% من المشاركين في الدراسة لحوم قردة في مرحلة ما من حياتهم.

وبشكل عام، كان خطر انتقال أى مرض حيواني إلى البشر كان مرتبطا بمدى قرب هذه الحيوانات إلى القرى.

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