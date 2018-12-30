ضرورة وجبة الفطور "خدعة تاريخية"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أجراها باحثون في المركز الألماني لمرض السكري في دوسلدورف، أن ما ورد في الدراسات القديمة على أن عدم تناول وجبة الفطور أمر مضر بالصحة "صحيح إلى حد ما"، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أغفلوا الفطور كانوا أكثر عرضة بنسبة 33 في المئة للإصابة بداء السكري، المرتبط بارتفاع الوزن.

لكن هل تناولك وجبة الفطور يجعلك أكثر نشاطا وصحة، كما تزعم تلك الدراسات؟ في الواقع لا، حيث اكتشفت دراسة أمريكية حديثة، نشرتها مجلة علمية للتغذية الصحية، أن الأمر قد "لا يحدث أي فارق".

وذكرت أن باحثين أجروا أبحاثا واستطلاعات للرأي على أكثر من 300 شخص، فوجدوا أن أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار غالبا ما يتبعون عادات صحية في حياتهم اليومية، مثل ممارسة الرياضة و عدم التدخين و تجنب الكحول.

وتابعت "وبالتالي، فإن أسلوب حياتهم الصحي هو ما يحدث الفارق وليس الفطور.. التوصيات السابقة بشأن هذه الوجبة لم نجد لها أي تأثير على صحة الإنسان".

كما توصل الباحثون إلى أن الخطورة، التي لا ينتبه إليها الكثيرون تتمثل في المقابل في "الوجبة الكبيرة قبل النوم"، حيث قالوا إن هذا الأمر "أكبر مدمر" للأيض، المعروف بـالميتابوليزم.

وتابعوا "الناس الذين يميلون إلى تناول وجبة دسمة قبل النوم بدقائق قليلة، ترتفع عندهم مخاطر الإصابة بداء السكري وارتفاع مستويات الدهون في دمهم".

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