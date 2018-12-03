تناول هذه الـ5 أطعمة للوقاية من برد الشتاء وأمراضه (صور)

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنتشرفي الشتاء أمراض كثيرة، خاصة الإنفلونزا ونزلات البرد، مما يدفع كثيرين للبحث عن أطعمة تساعدهم على تجنب هذه الأمراض، و كلك تمنحهم الشعور بالدفئ خلال فصل الشتاء البارد.

إليكم 5 أطعمة مفيدة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم ، وتعمل على مجابهة أمراض الشتاء المعروفة، كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة على مدار اليوم.



الثوم



الثوم غذاء مناعي ودفاعي طبيعي لمعالجة الإنفلونزا ونزلات البرد التي تنتشر عادة في فصل الشتاء، فهو يعيق نمو البكتيريا. لذا ينصح الأطباء بإضافة الثوم إلى وجباتنا الشتوية.

العسل

يلعب دورا فعالا في تعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان ومده بالدفء والطاقة، وهو مادة غنية بمضادات الأكسدة.

وينصح الخبراء بالعسل باعتباره مقاوما للعديد من أنواع البكتيريا المضرة.



الجزر

يعتبر الجزر مضادا للأكسدة وهو يحتوي على فيتامين على فيتامين (أ)، ويساعد على مكافحة الأمراض المنتشرة خلال هذه الفترة من العام، وتحتوي كل 100 غرام من الجزر على 41 سعرة حرارية، مما يدفئ جسم الإنسان.

الكركم



يعرف الكركم بانه مضاد حيوي طبيعي للبكتيريا، كما أنه يساعد على الحماية من الأمراض المعدية في موسم الشتاء، وأبرزها نزلات البرد التي تصاحبها الكحة والتهابات الحلق.



البيض



ينصح الأطباء به كواحد من أفضل الأطعمة لفطور شتوي صحي، فهوغني بالبروتينات، ويرفع حرارة الجسم الداخلية ويزود الجسم بالطاقة خلال اليوم.



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