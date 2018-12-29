ماذا يفعل تناول السلطة الخضراء في الجسم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت دراسة طبية، إلى أنّ التناول المنتظم للسلطة الخضراء، يساعد بشكل كبير على تحسين الذاكرة.

وأجريت هذه الدراسة التي قام بها باحثون في المركز الطبي بجامعة" راش" الأمريكية، على 960 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 58 و99 عاماً، وتم تضمين السلطة الخضراء في النظام الغذائي، وبشكل يومي لمدة خمس سنوات.

وبحسب ما ذكر موقع اليونفرسال الناطق بالإسبانية، فإن الباحثين قسموا في الدراسة المشاركين إلى مجموعتين، حيث تناولت المجموعة الأولى حصصاً أكبر من السلطة الخضراء من المجموعة الثانية.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية علم الأعصاب، أن الفرق في ضعف الذاكرة بين المجموعتين كان 11 عاماً، بالإضافة إلى أن الصحة الإدراكية كانت أفضل، في حين، أثبتت الدراسة أن ما يعادل حصة يومية من السلطة الخضراء، يمكن أن يساعد في تقليل تدهور الذاكرة بفضل مكونات الخضراوات الموجودة فيها، والتي من بينها فايولوكوينون ولوتين ونترات وحمض الفوليك وألفا توكوفيرول.

وأشارت الدراسة إلى أن تضمين السلطة الخضراء إلى النظام الغذائي يحسّن الذاكرة بشكل كبير، ومن الأفضل أن يتم تناولها نيئة ودون إضافة مكونات صناعية مثل الكاتشب والمايونيز.

وبحسب وزارة الزراعة والخدمات الاستهلاكية في ولاية كارولينا الشمالية، فإن الخضراوات الورقية غنية بالمواد المغذية الأخرى، مثل الألياف وفيتامين (ج) والحديد والكالسيوم، وكذلك مضادات الأكسدة، كما أنها تمتاز بنسبة السعرات الحرارية والدهون المنخفضة.

ونصحت الدراسة بتضمين بعض الخضراوات الورقية وإضافتها إلى سلطاتك لتحسين ذاكرتك، مثل السبانخ والجرجير واللفت والخس.

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