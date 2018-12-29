لعدم تناول الفطور أضرار.. تعرف إليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر تقرير طبي، أن عدم تناول وجبة الفطور، ولو ليوم واحد فقط في الأسبوع، يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بنسبة 6%.

وأوضح التقرير الذي أعده باحثون ألمان، أن من لا يتناولون بوجبة الفطور طيلة أربعة أو خمسة أيام من الأسبوع، معرضون أكثر للإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 55%.

واعتمد التقرير على ست دراسات شملت عينات تجاوز عدد المشاركين فيها 96 ألف شخص، منهم 5 آلاف مصاب بالسكري من النوع الثاني، وفقاً لما ذكره موقع "إي بي سي نيوز" نقلاً عن البحث.

وتقول الطبيبة المختصة في التغذية، دالينا سوتو، إن وجبة الفطور مهمة جداً لأنها تبدأ النشاط في الجسم، وتغيّر الطريقة التي يستخدم بها السكر، مشيرة أن تناول الفطور، يساعد على استخدام السكر في الجسم لأجل الحصول على الطاقة عوض التخزين في الخلايا الدهنية، مؤكدة على أهمية هذه الوجبة فإن هذه الوجبة، لمن يسعون إلى خسارة الوزن الزائد.

وتوضح الطبيبة سوتو، إنه عند الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وهو الأكثر انتشاراً، يصبح الجسم مقاوماً لهرمون الأنسولين الذي يقوم بضبط مستوى السكر، وحين لا يؤدي الأنسولين وظيفته، ترتفع مستويات السكر في دم الإنسان إلى مستويات مرتفعة، فتعرضه للإصابة بمضاعفات خطيرة في القلب والأعصاب والكلى والعيون.

وتنصح خبيرة التغذية بتناول فطور متوازن من الألياف، في حين، حثّت على التقليل قدر الإمكان من السكر المضاف واللحوم المعالجة، مقترحة تناول فطور من الشوفان والحليب والفاكهة، أو تحضير عجة بيض وخضار، إذ أنّ هذه الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع لفترة مهمة من النهار.

فإذا كنت ممن لا يتناولون وجبة الفطور، فأنت مدعو للإقلاع فوراً عن هذه العادة، لأنها تزيد عرضتك للإصابة بمتاعب صحية خطيرة.

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