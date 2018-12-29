دراسة: الفقر يؤثر على نمو الدماغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( إندبندنت )



أكدت دراسة حديثة على أن نمو الأطفال في أسرة أقل حظًا قد يؤثر سلبًا على الدماغ ، وفقًا لبحث أظهر كيف يمكن أن يكون للحالة الاجتماعية والاقتصادية تأثير دائم على نمو الطفل.

ووجد باحثون أمريكيون أن مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم واللغة والتطور العاطفي, تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدا في الأطفال الذين تم تثقيف آباءهم إلى مستوى أعلى أو الذين عملوا في وظائف مهنية بدلا من الوظائف اليدوية.

وأظهر باحثون من المعهد الوطني للصحة العقلية أن فحوصات الدماغ لمئات الشباب تظهر أن هذه التأثيرات مستقرة خلال مرحلة الطفولة والمراهقة.

و هذا يعني أن تقديم الدعم الإضافي في سنوات ما قبل المدرسة يمكن أن يساعد على تقليل التفاوتات التي يسببها الفقر في مجموعة من نتائج الحياة ، بما في ذلك الصحة العقلية والإنجاز الأكاديمي.

التطور المبكر للدماغ يحدث في سياق تجارب وبيئة كل طفل ، والتي تختلف بشكل كبير بحسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

في مرحلة الطفولة، تم ربط الوضع الاجتماعي الاقتصادي الذي يشمل الدخل والفرص و بعض العوامل الأخرى بالصحة العقلية والتنمية المعرفية والنتائج الأكاديمية.

قد يكون للوضع الاجتماعي الاقتصادي تأثير على الإدراك من خلال تغيير نمو الدماغ البنيوي، لا سيما في المناطق المرتبطة باللغة والتعلم.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا المسار لا يمثل سوى مجموعة واحدة ممكنة من التفاعلات بين بيئة الطفولة و علم التشريح والإدراك.

وبالنسبة للدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب ، فقد نظر الباحثون إلى 1223 مسحًا بالرنين المغناطيسي للدماغ من أكثر من 623 شابًا تتراوح أعمارهم بين 5 و 25 عامًا. في حين أن النتيجة الاجتماعية الاقتصادية المستخدمة لم تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة في القياسات المبكرة، و لكن هذا هو محدد آخر للحالة الاجتماعية والاقتصادية ويرتبط أيضا مع وظيفة الآباء وعوامل التعليم.

وقد أظهرت الدراسات السابقة وجود روابط بين وظيفة الآباء والأرباح والزيادة العامة في حجم المادة الرمادية في الدماغ.

ومع ذلك ، فإن الدراسة تأخذ هذا الأمر بشكل أكبر وتظهر أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي في مرحلة الطفولة المبكرة له تأثير واضح على منطقتين من الدماغ; المهاد و النواة المخططية.

المهاد هو منطقة رئيسية في وسط الدماغ تشارك في نقل ومعالجة المعلومات الحسية، و الحجم الأكبر للمهاد يرتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة سرعة التفكير وارتفاع مستوى الذكاء الشفهي.

في حين أن الاختلافات في حجم ومدى تعقيد مناطق الدماغ هذه قد تم تتبعها مع الوضع الاجتماعي الاقتصادي، وقد ثبت أن هذا يمكنه التنبؤ بالنتائج المستقبلية للحياة، لا تثبت الدراسة أن أحدها يسبب الآخر.

هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورًا في النمو المبكر والنتائج المستقبلية ، ويقول ماكدرموت وزملاؤه إنهم يأملون في أن يساعد الفهم الأعمق لعلم التشريح في تقليل هذا التباين.

اقرأ أيضاً :

الكوابيس تؤثر سلبا على الصحة العقلية