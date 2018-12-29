أصحاب الشعر الأحمر..حقائق ينبغي معرفتها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة علمية جديدة عن استنتاجات مذهلة تتعلق بأصحاب الشعر الأحمر، فقد عَثرت الأبحاث عن مزاياً وراثية فريدةٍ من نوعها لهؤلاء الأشخاص، وميزاتٍ اخرى تتعلق بصحتهم، هي.

يتمتع 2% في المئة فقط من الناس بهذه الميزة النادرة. ويوجد معظمهم حالياً في اسكتلندا وأيرلندا. كاتبة تدعي إرين لاروزا استنادًا إلى البحوث ، كشفت ميزات أصحاب الشعر الأحمر تتمثل في قدرتهم على التعامل مع الانزعاج بكفاءة أكثر من غيرهم، وهذا بسبب جين MC 1R النادر الذي يعطي الأشخاص شعرا بهذا اللون الاحمر.

وعلاوةً على ذلك، كشفت دراسة في عام 2003 أن الإناث ذوات الشعر الأحمر الطبيعي ، يتمكنْ من تحمل الضيق أكثر بمقدار 25% مقارنة بالإناث اللواتي لا يمتلكن الشعر الأحمر. ووفقًا لعلماء من جامعة "لويز فيل"، يتطلب أصحاب الشعر الأحمر نحو %20 فقط من التخدير الأساسي قـَبل خضوعهم لعملية جراحية.

وهو ما يشير إلى أن أصحاب الشعر الأحمر لديهم بالفعل قدرة ٌ هائلة على التحمل. كما أثبتت دراسة أجريت في عام 2005 في جامعة "لويز فيل" أن أصحاب الشعر الأحمر يشعرون بتغييراتِ درجة الحرارة قبل حدوثها. لذا، فهم أول من يُخبر الجميع بأن فصل الشتاء على وشك الوصول.

كما كشفت الدراسات أن أصحاب الشعر الأحمر أقل احتياجًا لفيتامين (د) مقارنةً بالأشخاص الآخرين ، فهم يُنتجون بالفعل مزيدا هذا الفيتامين بفضل جين MC 1R.

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