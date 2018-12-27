الخبراء يحذرون: إياكم تناول الأطعمة المعلبة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستهلك الكثيرون حول العالم الأغذية المعلّبة المتوافرة بكثرة في متاجر الغذاء. وتهدف الشركات إلى استخدام مواد حافظة للحفاظ على الطعام لأطول فترة ممكنة. إلاّ أنّ الخبراء يؤكدون أنّ هذه الأغذية تؤدي إلى أضرار صحية كثيرة على الإنسان.

وتلفت الدراسات إلى أنّ "المواد الحافظة فيها تقلل من الفوائد الصحية للغذاء بنسبة تصل إلى 40%، كما أن تقلّل من نكهة المأكولات الطازجة بنسبة 20% على الأقل"، موضحةً أنّ "بعض المواد الحافظة كمادة البنزويت، تسبب مشاكل في الكبد، ومن جهة أخرى، تزيد من سرعة فقدان الفوائد الصحية للحليب والألبان ومشتقاتها".

إلى جانب ذلك، فإنّ تلك المواد تؤثر على النشاط الذهني والعقلي للأطفال، كضرر عنصر الرصاص، الذي يزيد من احتمالية الإصابة بالحساسية عندهم. وتحتوي المعلّبات على مادة حمضية لحفظها من العفن، ولكنها تسبب في الوقت نفسه، التهابات حادة وقرحة في المعدة إذا كثُر استخدامها.

وما لا يعرفه الكثيرون هو أن "الأغذية المعلّبة تفتقر إلى الألياف، نتيجة فقدان الكثير منها أثناء خطوات إعدادها، وهذا يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتساهم في ظهور السُّمنة المفرطة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية".

ويجب الانتباه دائماً إلى شروط التعليب والتخزين الصحية، إذ أنه في حال لم تراع الشروط الصحية لذلك، فإنّ البكتيريا الضارة ستنمو في هذه الأطعمة، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الشخص بتسمم غذائي.

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