دراسة جديدة تشير إلى تأثير الخواتم على الصحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في دراسة أجراها علماء من المركز الطبي في جامعة كنساس الأمريكية، أشاروا فيها إلى أن التأثير على نقاط الجسم النشطة في جسم الإنسان يتركز في معظم الأحيان على أصابع اليدين، لذلك فإن الخواتم التي نضعها في أصابعنا قد يكون لها تأثير مختلف على هذه النقاط.

وجاء في الدراسة، أن تحفيز النقاط النشطة على البنصر يؤثر إيجابياً في القدرة الجنسية إلا أن نتائجه سلبية في حال صغر الخاتم مع التقدم في العمر وبقي في إصبع صاحبه، كما أن ارتدائه لساعات طويلة قد يسبب أمراضاً جنسية لدى النساء، ويشير ذلك إلى أن التقليد السائد في لبس خاتم الزواج في البنصر ليس اعتباطاً.

وأشارت الدراسة، إلى أن الخواتم الأخرى التي نرتديها تؤثر في الصحة بشكل عام، فمثلاً وجود خاتم في الإصبع الوسطى يؤثر في النقاط النشطة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء، أما الخاتم في الخنصر، فإنه يؤثر في النقاط النشطة المسؤولة عن عمل المعدة والأمعاء، بحسب وكالات.

وينصح العلماء استناداً إلى نتائج دراستهم، بعدم ارتداء خواتم ضيقة وخاصة لفترات طويلة، وضرورة نزع جميعها أثناء النوم.

كما أن ارتداء الخواتم في الخنصر يزيد من احتمال التهاب الاثني عشر، وارتداء خاتم الزواج بصورة مستمرة يسبب أمراض جنسية لدى النساء.

ولفت العلماء، إلى أن ارتداء عدد من الخواتم في نفس الإصبع يجب ألا يزيد عن خمس ساعات، لأن مساحة تأثيرها تصبح أكبر، ما قد يسبب اضطرابات في عمل أعضاء الجسم، بما في ذلك ظهور نوبات الربو واضطراب النبض.

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