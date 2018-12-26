النشاط الجسماني يقلل خطر الوفاة بنسبة 30%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أشارت دراسة أسترالية حديثة إلى أن النشاط الجسماني المنتظم يقلل من خطر الوفاة لأي سبب من الأسباب بنسبة 30%، ويقي من خطر الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب بنسبة 35%.

ولفتت الدراسة إلى أنه كلما تفهم الناس فوائد ممارسة التمرينات الرياضية كانوا أكثر نشاطاً من الناحية الجسمانية.

وأجرى باحثون بجامعة سنترال كوينزلاند مسحاً على 615 شخصاً لمعرفة قدر معرفتهم بمنافع النشاط الجسماني ومخاطر الكسل.

وتضمن المسح أسئلة لقياس الوقت الذي يمضونه في السير أو القيام بنشاط خفيف مثل السباحة أو نشاط أكبر مثل ركوب الدراجات.

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