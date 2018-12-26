إليكم 9 بذور لا تتخلوا عن أكلها في أي يوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سيدتي )

عندما نفكر بالوجبات الخفيفة دائما ما يأخذنا خيالنا لتناول المأكولات الجاهزة من رقائق مقرمشة أو حلويات ، لكن لا نلتفت أبداً للبذور التي يمكنها أن تملأ معدتك وترضيك بالإضافة إلى أنها ستعطي جسمك العديد من الفيتامينات والعناصر المغذية اليك 9 بذور غنية بالفوائد لا تتخلي عن تناولها أبداً ..

1. اللوز

تحتوي هذه المكسرات على الألياف والبروتين والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس والحديد، كمية قليلة من اللوز هي كل ما يحتاجه الجسم يوميًّا.

2.الجوز البرازيلي

هذه المكسرات تساعد في الوقاية من سرطان الثدي وأنواع سرطان أخرى، ومن تليّف الكبد وأمراض القلب والشيخوخة المبكّرة، وحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وخفض الكولسترول السيّىء، ومقاومة فقر الدم

3.الكاجو

يتميز بغناه بالعديد من العناصر الغذائية التي توفر الطاقة، وتعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض الكولسترول والمساعدة في الحفاظ على صحة العينين والشعر والجلد.

4.بذور الشيا

استهلاك بذور الشيا بانتظام، يمكن أن يساعد في الحدّ من آلام المفاصل، والحفاظ على الجهاز الهضمي بوضع صحي، والمساعدة على فقدان الوزن، وتعزيز الطاقة والحدّ من الاكتئاب.

5.بذور الكتان

الألياف العالية في الكتان، تعزز عمل الأمعاء بشكل صحي، وتحدُّ من الشهية وتساعد في فقدان الوزن، يمكن أن تساعد بذور الكتان على تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وخفض الكولسترول، والحماية من أمراض القلب، كما أنها مفيدة للبشرة والشعر.

6.الصنوبر

تساعد هذه المكسرات على تحسين صحة القلب، والحد من الكولسترول السيّىء، وحماية الشرايين، وقمع الشهية.

7.بذور اليقطين

الاستهلاك المنتظم لهذه البذور يساعد على تعزيز المناعة، وخفض الكولسترول السيّىء، وضبط نسبة السكر في الدم والحد من خطر تطور بعض أنواع السرطان.

8. بذور دوار الشمس

مصدر ممتاز لفيتامين ""E، والاستهلاك المنتظم لهذه البذور يمكن أن يساعد في الحد من شدة الربو وخفض ضغط الدم المرتفع ومنع الصداع النصفي، والحد من مخاطر النوبات القلبية.

9.الجوز

من خلال تناول "7 حبات جوز"، يمكنكِ التمتع بالعديد من الفوائد الصحية. فالاستهلاك المنتظم للجوز، يسهم في الحدّ من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان الثدي، ويقلّل من ضغط الدم المرتفع، كما أنه مفيد للبشرة والشعر.

مصدر الصور : سيدتي

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