5 نصائح ضرورية لتفادي الأزمات القلبية خلال الشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

التقارير الطبية تشير إلى أن الشتاء هو موسم ارتفاع معدل الأزمات القلبية، وأن نسبة الوفاة الناتجة عنها تتضاعف.

وذكر تقرير نشر في دورية جمعية القلب الأمريكية أنه استنادًا إلى بيانات طبية ومعلومات عن الطقس خلال فترة تزيد عن 15 عاما، ربط الباحثون بين زيادة التعرض للنوبات القلبية وانخفاض درجة حرارة الجو والضغط الجوي وزيادة سرعة الرياح وتراجع فترات سطوع الشمس، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".

وهذه مجموعة من الإجراءات البسيطة تقلل خطر الأزمات القلبية خلال أشهر البرد:

1- لا تعرض نفسك لدرجات برودة شديدة، واحرص على ارتداء جوارب في البيت لتدفئة القدمين، وقفّازات خارج البيت في المناطق الباردة لضمان تدفئة الأطراف.

2- خذ حماماً دافئاً كلما شعرت بالبرودة وتأكّد من سخونة الماء.

3- الوجبات الثقيلة الغنية بالدهون تضع عبئاً إضافياً على القلب، لذا تناول الطعام باعتدال.

4- قلل ملح الطعام واحرص على شرب الماء بانتظام.

5- تناول المزيد من الخضروات والحبوب والألياف.

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