وصفة خارقة أساسها الليمون الأخضر.. طريقك لخسارة الوزن!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يؤكد خبراء التغذية أنّ لدى الليمون فعالية كبيرة في تخفيض الوزن، إلى جانب فوائد العديدة، أبرزها تخليص الجسم من السموم.

فالليمون الغني بالفيتامين "سي" يساهم في تعزيز عملية الهضم، كما أنه يحفز إنتاج هرمون النورادرينالين الذي يفتت الدهون ويقوم بحرقها، ويحد من الشعور بالجوع لاحتوائه على "البيكتين".

ولذلك، فإن لليمون الأخضر دورٌ أساس في تحقيق هذه الأمور من خلال وصفةٍ مثالية مؤلفة من: 5 حبات ليمون أخضر، ليترين من الماء وملعقتين وسط من العسل الطبيعي.

خطوات تحضير الوصفة:

- إغسل حبات الليمون بالخل الأبيض، ثم قطع كلاً منها إلى نصفين وقم بعصرها.

- ضع قشور الليمون في وعاء وقم بإضافة الماء إليها، ثم ضع الوعاء على النار إلى أن يغلي الخليط. بعد ذلك، انزعه عن النار واترك الماء يبرد.

- أسكب الماء في عبوة نظيفة، ثم قم بإضافة العسل وعصير الليمون، ورجّ العبوة لتختلط المكونات جيداً.

- ضع العبوة في الثلاجة لمدة يوم إلى يومين، واشرب كوباً من الماء كل صباح وقبل تناول الفطور.

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