بعيداً عن المورفين.. عملية تنقذ الآلاف من آلام البطن المزمنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في إطارِ سعيهم لتخفيف حدة آلام البطن المستعصية لدى المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن، تمكّنت مجموعة من الباحثين من تطوير تكنولوجيا جديدة لزرع غضاريف صغيرة حول الأعصاب في العمود الفقري، التي من شأنها تخفيف تلك الآلام.

ويجري اختبار الجهاز الذي يأتي بحجم علبة الثقاب، على 30 مريضاً في إدارة الصحة الوطنية البريطانية، حيث يمكن أن يقلل من استخدام الأدوية تخفيف الآلام القوية مثل المورفين.

وفي سياق بحثهم، قدّم الباحثون للمرضى مهدئاً إلى جانب مخدر موضعي، قبل زراعة قطب كهربائي صغير في الظهر من خلال شق صغير، يقع بالقرب من العمود الفقري. وبعد ذلك، قاموا بربط بربط سلك رفيع من القطب بمولد يشبه جهاز تنظيم ضربات القلب، مزروع في الأرداف أو جدار الصدر أو البطن.

ولفت الباحثون إلى أنّ "المولد يوفر موجات قصيرة من التحفيز الكهربائي، متبوعة بفترات قصيرة من الراحة، بالطريقة نفسها التي تنقل فيها الأعصاب الإشارات الكهربائية، وذلك بغية وقف إشارات الألم التي تنتقل من البطن إلى الدماغ".

وفي هذا الصدد، أوضح أخصائيو الأعصاب في جامعة وسترن - كندا، الذين اختبروا الزراعة على المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة في الحوض والبطن، إن "التقنية الجديدة تقلل من كمية المورفين المطلوب تناولها من قبل جميع المرضى".

إلى ذلك، فإن هذه التجربة، التي ستستمر حتى ديسمبر/كانون الأول 2019، تهدف إلى مساعدة المرضى على تقليل استخدام المورفين بنسبة لا تقل عن 50%. وبدورهم، وجد علماء جامعة جيفرسون الأمريكية، بعد دراسة حالة أكثر من 5 آلاف من المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة في الظهر والساق، أن "93% منهم خفضوا جرعة المورفين المطلوبة عند زراعة غضاريف العمود الفقري".

ويعتقد الباحثون أن التكنولوجيا التي تعمل بالبطارية ويطلق عليها اسم "تحفيز الحبل الشوكي"، يمكن أن تفيد أولئك الذين يتعافون من الجراحة، وكذلك الأمهات اللواتي خضعن للولادة القيصرية.

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