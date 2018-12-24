لماذا تبرد النساء أكثر من الرجال؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تشعرُ كثير من النساء بالبرد الشديد على الرغم من ارتدائِھن ملابس ثقیلة، خاصة في منطقتي الذراعین والرجلین، في حین أن الرجال لیسوا كذلك، وقد أرجعت دراسة ھولندية السبب في ذلك الى انخفاضِ مقدار العضلات لديھن عن الرجال، فالعضلات لھا دور مھم في تحفیز عملیة “الاستقلاب”، وھي التغیرات الحیوية في الجسم مع المواد الغذائیة بواسطة الإنزيمات للحصول على الطاقة. بالاضافةِ الى نقصِ الفیتامینات بفعل الھرمونات، اذ لا يستطیع جسد المرأة تخزين كمیات كبیرة من الفیتامینات، خاصة فیتامین E، كما أن جلد المرأة رقیق، ويتفاعل مع البرودة بسرعة كبیرة،

وإذا مشى رجل وامرأة معاً، فإن درجة حرارة جلد المرأة تكون أقل من جلد الرجل بثلاث درجات مئوية على الأقل. كما أن الدهون تساعد أيضاً على الشعور بالدفء حيث أنها تشكل حماية تحول دون وصول البرد إلى الجسم، لذلك فكانت النساء منذ زمن يشعرن بالدفء بسبب زيادة الوزن والسمنة، أما حالياً ومع انتشار الوعي الصحي واهتمام النساء بأجسامهن ومظهرهن، أصبح الكثير من النساء يحرصن على إنقاص الوزن وبالتالي قلت نسبة الدهون في أجسامهن وهذا أدى إلى شعورهن بالبرد.

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