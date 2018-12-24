للآباء والأمهات.. تربية الحيوانات تحمي أطفالكم من الأمراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت مجلة "plos one" أنّ "علماء من السويد اكتشفوا أنّ الأطفال الذين يعيشون في عائلات تربي حيوانات أليفة كالقطط والكلاب، هم أقل عرضة للإصابة بـ حساسية الغبار وحبوب الطلع". وأوضح العلماء أن "الاتصال بالحيوانات الأليفة في سن مبكرة ربما يكون مفيداً لجهاز مناعة الأطفال، ويشكل لديهم مقاومة لمسببات الحساسية".

ولفتت المجلة إلى أنّ "الخبراء من جامعة غوتنبرغ، حللوا بيانات 1029 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 7 و8 سنوات و249 طفلا من 8 إلى 9 سنوات"، موضحة أنّ "الدراسة أخذت في عين الاعتبار عدد الحيوانات الأليفة التي تعيش في منازل الأطفال خلال السنة الأولى من حياتهم، فضلاً عن وجود الحساسية والربو بين أفراد الأسرة".

وكشفت نتائج التحليل أنّ "الأطفال الذين لا توجد في منازلهم حيوانات أليفة أصيبوا بالحساسية بنسبة بلغت من 48 إلى 49%، بينما الأطفال الذين يربي أهلهم حيواناً أليفاً واحداً، أصيبوا بالحساسية بنسبة 35 إلى 43%".

كذلك، فقد بيّنت النتائج أنّ "طفلين ممن شملتهم الدراسة لم يصابا بأي أعراض للحساسية، مع العلم أن عائلتيهما تحتفظان في المنزل بخمسة حيوانات أليفة".

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