كيف يؤثر المشي على الدماغ البشري؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكر بحث علمي جديد، أن القيام بمجهود بسيط، مثل المشي أو ركوب الدراجات 3 مرات في الأسبوع يؤدي إلى تحسين مهارات التفكير.

وأكد البحث، الذي نشره موقع CNN نقلاً عن دورية Neurology العلمية، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي مفيد للقلب، يمكن أن يحقق أقصى قدر من الفوائد، وربما يعيد الشباب للعمر الوظيفي للمخ.

وشملت الدراسة 160 شخصاً ، قسموا على أربع مجموعات للدراسة مدة 6 أشهر، إذ بدأت مجموعة اتباع نظام غذائي منهجي، يستهدف وقف ارتفاع ضغط الدم، دون الاعتناء بالحركة، فيما مارست المجموعة الثانية الرياضة، ولكن لم يتم توجيهها إلى اتباع نظام غذائي.

وقامت المجموعة الثالثة بممارسة النشاطين، حيث مارست الرياضة 3 مرات في الأسبوع، إلى جانب اتباع النظام الغذائي DASH. تلقت المجموعة الرابعة المشورة فقط بشأن الحد من المخاطر القلبية الوعائية خلال مكالمة مدتها 30 دقيقة بواسطة مرشد صحي، ولكن لم يُطلب منها تغيير نظامها الغذائي وعاداتها الرياضية.

وخلص الباحثون إلى أن الفريق الذي مارس الرياضة فقط، حقق تحسناً كبيراً في مهاراته في الأداء التنفيذي بالمقارنة مع المجموعة، التي لم تمارس أي تمرينات رياضية.

ولم تظهر المجموعة التي اتبعت النظام الغذائي DASH بدون تمارين تحسناً مهماً من الناحية الإحصائية في مهارات التفكير، فيما حظيت المجموعة التي جمعت بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي DASH، بأكبر قدر من الفائدة، حيث بلغ متوسط ما أحرزته هذه المجموعة ما يقرب من 47 نقطة في الاختبارات الشاملة لمهارات التفكير التنفيذي، مقارنة بـ 42 نقطة فقط لأولئك الذين اقتصروا على ممارسة الرياضة، وحوالي 38 نقطة لأولئك الذين طلب منهم عدم تغيير نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة.

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