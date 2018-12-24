طفرة طبية... فريق بحثي فرنسي يكتشف علاجا لـ"الإيدز"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن باحثون في معهد "باستور" في العاصمةِ الفرنسية باريس، نجاحهم في التوصلِ إلى طريقةٍ لتدميرِ الخلايا المصابة بفيروسِ نقص المناعة المكتسبة، مما يعني تقدما كبيرا على طريق علاج مرض الإيدز. ونشرت المجلة الطبية "سيل ميتابوليزم" نتائج توصل لها علماء للقضاء على فيروس الإيدز المخزون في الخلايا المصابة، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل".

وقال متحدثُ باسم المعهد إن العلاجَ المضاد المستخدم اليوم مصمم لإيقافِ انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، ولكنه لم يتوصل لطريقةٍ للقضاء عليه تماما.. ويبقى الفيروس بعدها مخزونا في خلايا لمفاوية". ويأخذ مرضى الإيدز هذه المضادات مدى الحياة، وذلك لكونها عاجزة عن القضاءِ على مخزوناتِ الفيروس المتمركزة في الخلايا المناعية.

وأضاف: "بفضل مثبطات التمثيل الغذائي، العلماء نجحوا بالقضاء على الخلايا التي تخزن الفيروس". ووفقا للصحيفة، الخطوة التالية في البحث هي تقييم إمكانات مثبطات التمثيل الغذائي على "الجسم الحي"، مما يعني اختبارها على الكائنات الحية.

اقرأ المزيد:

حمية البحر المتوسط تحسن الأداء العقلي